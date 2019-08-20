شاهد.. رئيس وزراء كندا يشارك في مسيرة للمثليين بمونتريال

شارك رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس في مسيرة المثليين التي جلبت شوارع مدينة مونتريال، وهو تقليد دأب عليه ترودو منذ توليه منصب رئاسة الحكومة

وعرفت هذه المسيرة بـ"Vancouver Pride".



وذكرت تقارير صحفية أن توردو لم يكتف بالمشاركة مع المثليين في المسيرة بل حرص على تناول وجبة الإفطار معهم.

.