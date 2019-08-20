دعوة لحظر السكر فى المدارس

مع عودة الأطفال إلى المدارس بداية العام، طالب جراحو الأسنان في بريطانيا الحكومةَ البريطانية بتشجيع المدارس على تقديم وجبات طعام خالية من السكر، في محاولة لمحاربة التسوس الذي يصيب طلابًا بعمر 5 أعوام.



وأوصت كلية جراحة الأسنان في تقريرها الذي يحوي 12 توصية أيضًا، بمزيد من الإشراف على طريقة تنظيف الأسنان، والحد من الإعلانات الخاصة بالمنتجات عالية السكر، وخفض محتوى السكر في أطعمة الأطفال التجارية.



وقال عميد كلية جراحة الأسنان في الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا، البرفيسور مايكل اسكودير: «يمكن الوقاية من تسوس الأسنان بشكل كليّ عبر خطوات بسيطة، من تنظيف الأسنان مرتين في اليوم بمعجون أسنان يحوي فلورايد بقوة مناسبة، إلى زيارة طبيب الأسنان بانتظام، وخفض استهلاك السكر».