إيرادات بايدو تفوق التوقعات بفضل نمو قوي لبث المقاطع المصورة

أعلن محرك البحث الصيني بايدو، عن زيادة 1.4 بالمئة في الإيرادات الفصلية، مما فاق التوقعات بفضل نمو قوي في منصة الشركة لبث المقاطع المصورة عبر الإنترنت.



وزادت الإيرادات الإجمالية لبايدو إلى 26.33 مليار يوان (3.73 مليار دولار) من 25.97 مليار يوان قبل عام حيث (الدولار = 7.0499 يوان صيني).



كان المحللون يتوقعون في المتوسط إيرادات قدرها 25.77 مليار يوان، وفقا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف، وفقا لوكالة رويترز.



وتراجع صافي الربح العائد للشركة إلى 2.41 مليار يوان في الربع الثاني من العام، مقارنة مع 6.40 مليار قبل سنة.



وصعدت أسهم بايدو 8.4 بالمئة إلى 112.98 دولار بعد الإغلاق.