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مصر

رفع درجة الجاهزية والصيانة الدورية لمحطات المياه والصرف

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:46 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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قال المهندس محمد محمد عبد العاطي - رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى، إنه تمت مواصلة رفع درجة الاستعداد ومتابعة مختلف المحطات؛ للاطمئنان على عمليات الصيانة وتلبية الاحتياجات المائية للزراعات المختلفة في موسم أقصى الاحتياجات.

وأوضح "عبد العاطي" في تصريحات خاصة، أنه يتم متابعة محطات الرفع، والتأكد من جاهزية كافة الوحدات بها ورفع كفاءتها بفترة أقصى الاحتياجات المائية، وإزالة الأعطال فور حدوثها، بالإضافة إلى القيام بالصيانة عن طريق الهيئة؛ لترشيد الإنفاق.

ونوه رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إلى استمرار التنسيق مع شركات توزيع الكهرباء؛ لتوفير الجهد المطلوب للمحطات، ومنها ما تم خلال فترة العيد، ومتابعة مستمرة لمحطات الطوارئ على مدار الساعة، والتنسيق مع قيادات الصرف والري، ورصد العديد من التعديات ومنعها، مشيرا إلى أن المخلفات الملقاة في المصارف كادت أن تؤدى إلى الحاق خسائر بمحطة تتكلف حوالى 250 مليون جنية لإنشائها مثلما حدث مع محطة الخيري.

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