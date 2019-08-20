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تكنولوجيا

"هواوي" ترد على قرار واشنطن بتأجيل العقاب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:10 م
جريدة الدستور
وكالات
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نددت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" الثلاثاء، بقرار واشنطن وقف تنفيذ الحظر المفروض على تعامل الشركات الأمريكية معها، قائلة إن الخطوة لا تغير حقيقة تعرّضها لـ"معاملة جائرة".

وعلّقت وزارة التجارة الأمريكية للمرة الثانية ولمدة 90 يومًا، تنفيذ إجراءات صارمة تمنع بيع شركة "هواوي" مكونات وخدمات وتحظر شراء تجهيزاتها.

كذلك أعلنت الوزارة أنها ستدرج 46 كيانًا إضافيًا في قائمة الشركات التابعة لـ"هواوي" التي سيشملها الحظر في حال تم تطبيقه بشكل تام، مما يرفع عدد الكيانات المدرجة في القائمة إلى أكثر من مئة.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي، فرض الحظر على الشركة الصينية التي تتّهمها بالتعامل مع الاستخبارات الصينية، وهو ما تنفيه الشركة.

وردت "هواوي" في بيان جاء فيه أنه "من الواضح أن هذا القرار المتّخذ في هذا التوقيت بالذات مسيّس ولا علاقة له بالأمن القومي الأمريكي"، مضيفة أن الإجراءات الأمريكية "تنتهك المبادئ الأساسية للمنافسة في السوق الحرة".

وتابع البيان أن الإجراءات: "لا تصب في مصلحة أي طرف، بما في ذلك الشركات الأمريكية"، وأضاف أن محاولات خنق هواوي "لن تساعد الولايات المتحدة في تحقيق الريادة بالمجال التكنولوجي".

وتتيح الخطوة لهواوي مواصلة شراء مكوّنات أمريكية تستخدمها في صناعة هواتفها وشبكاتها، كما تسمح للشركات الأمريكية بمواصلة شراء تجهيزات الشركة الصينية.

وهواوي هي ثاني أكبر شركة لبيع الهواتف الذكية في العالم، وتعد رائدة عالميًا في معدات الجيل الخامس، ولكن يعيقها الحصول على الأجهزة وبرامج الكمبيوتر الرئيسية ومن بينها رقائق الهواتف الذكية.

وأعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في بيان "فيما نواصل حض المستهلكين على الابتعاد عن منتجات هواوي، نقر بأن هناك حاجة لمزيد من الوقت للحول دون حدوث أي خلل".

وكانت "هواوي" قد قدّمت في وقت سابق من الشهر الحالي نظام تشغيل جديدا تجهز به هواتفها النقالة أطلقت عليه تسمية "هارمونيوس".

ويعد هذا النظام أساسيًا لبقاء الشركة نظرًا إلى أن تطبيق الحظر يمكن أن يحرمها من استخدام نظام التشغيل "أندرويد" التابع لـ"جوجل".

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