نابلس: إصابات بالمطاط والاختناق عقب اقتحام قبر يوسف

أصيب، فجر اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، عقب اقتحام قوات الاحتلال ومئات المستوطنين لقبر يوسف شرقي نابلس.



وقالت مصادر أمنية، لـ"وفا"، إن مئات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف وسط حماية جيش الاحتلال، الامر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي والاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شقيقين من مخيم عايدة شمال بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، عمر مأمون بدير (18 عاما)، وشقيقه فاروق (25 عاما)، بعد دهم منزل والدهما وتفتيشه.



وفي سياق آخر استولت قوات الاحتلال يوم أمس، على أوراق ثبوتية لأرض تعود لعائلة أبو محيميد في بيت تعمر شرق بيت لحم بعد أن داهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.