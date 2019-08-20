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الثقافة

اليوم.. عرض "نوح الحمام" و"شباك مكسور" بالمهرجان القومى للمسرح

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:26 ص
جريدة الدستور
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يختتم العرضان المسرحيان "نوح الحمام" و"شباك مكسور" العروض المسرحية الخاصة بهما، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12 المقامة حاليا على مسارح القاهرة، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز.

ويقدم العرض المسرحي "نوح الحمام" ليلته الأخيرة اليوم بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، ضمن مسابقة عروض المسرح الكبير، ويعد العرض من الأعمال المسرحية المتميزة التي قدمها البيت الفني للمسرح في أكثر من موسم وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتدور أحداثه في إحدى قرى الصعيد حول شخصية "وطني" وهو اسم دارج في الصعيد، يتحول غيابه إلى أسطورة تلهب مشاعر كل من يدور في فلكه بدءا من الأم والزوجة والحبيبة وطالبي الثأر القديم، ووجوه من شخصيات تسبب (وطني) في تحويل مسار حياتها.

العمل بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي، إيناس المصري، إبراهيم البيه، أكرم مصطفى، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ديكور فادي فوكيه، تصميم إضاءة عمرو عبد الله، ملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفي، وإخراج أكرم مصطفى.

ويختتم العرض المسرحي "شباك مكسور"عروضه اليوم بقاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، حيث يشارك ضمن عروض مسابقة المسرح الكبير، وهو عرض مسرحي اجتماعي تدور قصته حول أسرة مصرية بسيطة تعيش في منزل بشباك مكسور لا يقدرون على إصلاحه.

وتستعرض الأحداث حياة هذه الأسرة وما يمكن أن تتعرض له من تغيرات، من تأليف رشا عبد المنعم وإخراج شادي الدالي، وبطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد، وليد أبو ستيت،على كمالو، ربا الشريف، مروة كشك، هند حسام الدين، مروان عزب، ديكور وأزياء وائل عبدالله، موسيقى يحيى نديم، توزيع موسيقي شريف الوسيمي، إضاءة أبوبكر الشريف، ومن إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

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