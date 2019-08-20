شاهد.. أغنية جديدة للاحتفال بفوز أبطال اليد بكأس العالم للناشئين

انتشرت أغنية جديدة تحتفل بفوز أبطال منتخب الناشئين لكرة اليد ببطولة العالم التي أقيمت في مقدونيا، لأول مرة في التاريخ، بعد الفوز على المنتخب الألماني.



ونجح منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبوالمجد فى الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32 / 28 فى نهائى المونديال ليكون أول فريق غير أوروبي يحصد البطولة.



وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين: عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.