الخوخ.. فاكهة لذيذة وعلاج سحرى للمرأة الحامل

يُحب الكثيرون تناول الخوخ، فهو من الفواكه الصيفية اللذيذة، حيث يقبلون على شراءه، ولكن بالإضافة إلى طعمه الحلو، فهو أيضًا مفيد للمرأة الحامل والجنين، حيث ينصح الأطباء بتناوله أثناء فترة الحمل.



ونستعرض في السطور التالية، أبرز فوائد الخوخ للمرأة الحامل والجنين:



- يساعد الخوخ المرأة الحامل فى منع القيء والغثيان، لاحتوائه على "فيتامين ب" بكثرة.



- مفيد لتغذية الجنين بشكل جيد لأنه يحتوي على "فيتامين سي" بكثرة.



- يعمل على وقاية الأم والجنين من خطر الولادة المبكرة؛ لاحتوائه على فيتامين سي.



- يحافظ على نمو الجنين، ويحميه من التشوّهات الخلقية، لاحتوائه على حمض الفوليك.



- يساعد على تسهيل عملية الهضم، والحد من الإمساك والاضطرابات المعوية التي تصيب الحامل.



- يحتوي الخوخ على نسبة من عنصر البوتاسيوم، الذي بدوره يعمل على التخفيف من حدة التعب والإرهاق لدى المرأة الحامل.