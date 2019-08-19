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شاهد.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتسلل مسلحين من شمال قطاع غزة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:30 م
جريدة الدستور
أسماء يوسف
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نشرت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد لحظة تسلل مسلحين من شمال قطاع غزة، نقلًا عن الجيش الإسرائيلي وقال الفيديو إنه يظهر تسلل خمسة مسلحين من شمال قطاع غزة، يوم السبت الماضي، قبل أن تطلق قواته النار عليهم وتقتل ثلاثة منهم.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3 شبان بنيران جيش الاحتلال.

يذكر أن وسائل الإعلام العبرية، أكدت أن حدثا أمنيا تخلله اشتباكا مسلحا وقع قرب السياج الأمني الفاصل شمال قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء فلسطينيين.

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