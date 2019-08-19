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توك شو

هيفاء وهبي تكشف أسباب اتخاذ إليسا قرار اعتزال الغناء

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:05 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن حوار دار بينها وبين مواطنتها الفنانة إليسا، حول قرار اعتزالها الغناء، بسبب ما وصفته مافيا الفن.

وقالت الفنانة هيفا وهبي، في بيان لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "قدية صعب لما سألتها ليه يا إليسا؟، جاوبتني لأني قرفت".

وأضافت: "يا عيب الشوم على كل شخص أذاها إن كان بشغل ولا برأي ولا بشتيمة ولا بحرب نجسة، بتلبس 100 فستان حلوين، وإذا خانها مرة الذوق أو الحظ بفستان بتهجموا مثل الدياب عليها، إذا شي مرة مش سامعة حالها منيح عالمسرح صار هالصوت الحساس نشاز، إذا الأغنية مش أحلى من إللي قبلها بتنكروا كل روائعها إلى حبوها كل العالم".

وتابعت: "إذا اعتذرت تتصور مع حدا بتنسوا المليون صورة اللي قبلن وكل هيدا وما حدا بيكون عارف أصلا الفنان شو عمبيعاني بحياته أو بشغله او بصحته وأخر شيء قال أنا بسألها ليه؟، أصلا هيدا حال كتير من المشاهير اللي عمبيعانوا من ناس بلا ضمير إن كان من الشركات أو صراصير السوشيال ميديا".

وأنهت كلامها قائلة: "إليسا هترجع كرمال محبينها ومني أنا بقلها ما تقدمي على طبق من دهب إللي البعض بيتمناه بلا ما فيا بلا بطيخ".

ووجهت هيفاء، رسالة خاصة لجمهور إليسا قالت فيها: "كم مرة حبينا الحب وكرهناه على أغانيها؟ بس للأسف في ناس نسوها قديه هي حلوة انتوا جمهورها هي عطتكم كتير وهلأ اجا دوركم تعطوها".

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