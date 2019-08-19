فخر: أعمال "الأكشن" سيطرت على السينما

قال المخرج إيراهيم فخر، إن أعمال "الأكشن" سيطرت على أفلام السينما وأصبحت في العامين الأخيرين ظاهرة واضحة للكل.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مثل هذه الظاهرة تعتبر جديدة على السينما، لأنه مقارنة بزمن الفن الجميل، نجد أن أفلام الأكشن كانت دائما ما تحتوي على "حدوتة".



يذكر أن المخرج إبراهيم فخر خاض المنافسة الدرامية الماضية بمسلسل "زالزال"، وحقق نسبة مشاهدة كبيرة في الشارع المصري.



"زلزال" من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وهنادي مهنى ومنى عبد الغني، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.