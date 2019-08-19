إصلاح هبوط أرضي وسط الإسكندرية.. وحملة مكبرة لإزالة الإشغالات

قامت الأجهزة التنفيذية، بحى وسط الإسكندرية، بحضور العميد فادي وديع رئيس الحي، اليوم الإثنين، بإصلاح الهبوط الأرضي الكائن بشارع عبدالحميد بدوي مع شامبليون تجاه جامع القائد إبراهيم، وذلك بمعرفة مديرية الطرق والنقل، وتحت إشراف حي وسط، حيث تم إصلاح الهبوط الأرضي، ووضع طبقة أساس تمهيدًا للرصف وإعادة الشيء لأصله.



وفي سياق آخر، شن حى وسط اليوم حملة مكبرة للتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات، فتوجهت لشوارع: "قنال المحمودية، عزبة التيرو، عبدالقادر الغرياني، قنال السويس، ومحرم بك، وسكر والبخت، طريق الحرية، سعد زغلول، وميدان سعد زغلول من قسم العطارين".



وتم خلال الحملة إزالة كل الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها، وجارية المتابعة ومداومة الحملات، لمنع عودة الإشغالات، مع استمرار الجهود المبذولة.