والدة أفضل لاعب بمونديال اليد للناشئين: فوز المنتخب أسعد لحظات حياتي

قالت شيرين عبد الله، والدة اللاعب أحمد هشام أفضل لاعب في مونديال كرة اليد للناشئين، إن لحظة إعلان فوز منتخبنا ببطولة العالم هي أسعد لحظات حياتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنها تحدثت مع ابنها تليفونيا بعد المباراة النهائية وباركت له، متابعة: "كنا طايرين من الفرحة، وهو كان واخد الكأس في حضنه".

وواصلت: "أحمد بدأ يلعب وهو 5 سنوات ونصف، ومن يوم ما بدأ وهو لاعب مميز، وبدأنا تمارين، وبدأ يظهر بشكل جيد خلال الـ 6 سنوات الأخيرة، وبعدها دخل المنتخب".