الباز عن منتخب الناشئين لليد: "نموذج يمثل مصر في نهضتها الحديثة"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن منتخب الناشئين لكرة اليد صنع المعجزة بحصوله على بطولة كأس العالم، مشيرا إلى أن هؤلاء نموذج جيد لكل شباب مصر، ورسالة لكل مجتهد في هذه البلد.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن أي مواطن في مصر يعمل بجهد كبير يجب أن يعرف جيدا أنه سيقدر من هذه البلد، متابعا: "الشباب أخلصوا للعبتهم وهدفهم وفي النهاية حققوا النجاح".

ووجه "الباز"، رسالة إلى الأسر المصرية، قال فيها: "لا تصادروا أحلام أولادهم، واتركوهم ينجحوا فيما يحبوه، فلا تحولوا أولادكم إلى نسخة مكررة".

وأكد أن منتخب الناشئين لكرة اليد يمثل مصر في نهضتها الحديثة، لافتا إلى أن مصر المتطورة الآن تحاول التفوق في كل المجالات.