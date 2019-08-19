رامي جمال عن اعتزال إليسا الغناء: "عهدتك أقوى وأشرس"

علق الفنان المصري رامي جمال، على قرار الفنانة اللبنانية إليسا باعتزال الغناء، وذلك بسبب ما وصفته بمافيا المجال الفني.



وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "الموهوبين ناس أخدت منحة مختلفة من الله كانت سبب لرزقهم في الحاجة اللي بيحبوها مش من حقك ولا تقدري تدفني حاجة منحك الله إياها".



وأضاف: "وبعدين في ست قوية هزمت السرطان يهزمها شخص لا والله عهدتك أقوى وأشرس ولولا قوتك ما كنتي إليسا لا تقنعيني إن الحرب بدأت هالوقت الحرب كسبتيها خلاص".



وكانت إليسا، قد قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية، إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".

