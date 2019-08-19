أونر تطلق أول تليفزيون ذكي بنظام تشغيل HarmonyOS

أطلقت شركة أونر Honor التابعة لهواوي الصينية أول تليفزيون ذكي يعمل بنظام تشغيل HarmonyOS يدعى Honor Vision.



ووفقًا لموقع tech-ish التقني، كشفت شركة هواوي مؤخرًا النقاب عن نظام تشغيل HarmonyOS، والذي ستعتمد عليه في أجهزتها الذكية، وستكون البداية مع التليفزيونات الذكية.



تعمل الشاشة بمعالج Honghu 818 ومعالج آخر يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى معالج واي فاي HiSilicon Hi1103.



يتميز تليفزيون Honor Vision بشاشة الكريستال السائل عالي الدقة بحجم 55 إنش بدقة 4K مع وجود 6 سماعات بقدرة 10 واط ودعم للاتصال اللاسلكي باستخدام Bluetooth 5.0.



ويسمح تليفزيون Honor Vision بربط هاتفك والتحكم في التليفزيون عن بعد.



وذكرت أونر أن الشاشة الجديدة تتمتع بنظام صوت فريد من نوعه تعطي تجربة جديدة للمستخدمين أثناء مشاهدتهم للبرامج والمسلسلات.



ويبلغ سعر التليفزيون في الصين نحو 537 دولارًا تقريبًا لذاكرة 16 جيجابايت و680 دولارًا لنسخة 32 جيجابايت.



وحتى الآن تتوافر الشاشة فقط في الصين ولم تذكر أونر موعد طرحها في باقي الأسواق.