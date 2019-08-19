وكيل النواب مهنئًا ناشئين كرة اليد: الشباب المصري أمل المستقبل

تقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بأحر التهاني إلى الشعب المصري ولشباب المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد (تحت سن ١٩سنة) لفوزهم بكأس العالم لأول مرة وذلك بعد الفوز المستحق، مؤكدا أن الشباب المصري هم أمل وبناء المستقبل وعلى سواعدهم ستبنى الدولة.



وأوضح وهدان في بيان له، أن ما قام به أبطال كرة اليد هو مثال حي بأنه بالصبر وبالإخلاص وبالجهد يمكن أن تفعل المستحيل وهي رسالة لكل الشباب في مصر، مؤكدا أن مصر يحق لها أن تفخر بأبنائها من الناشئين في كرة اليد وكذلك القائمين على هذه اللعبة لما تحقق من إنجاز.



وأشار "وكيل النواب" إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تؤمن بدور الشباب في صناعة المستقبل وضرورة تمكينهم وهو ما يتضح في عقد لقاءات متكررة في مؤتمرات الشباب، مؤكدا أن الشباب هم فرس الرهان الدولة المصرية.



وأضاف "وكيل النواب" أن إتباع السياسة التحفيزية والاهتمام بالشباب وتمكينهم في كافة القطاعات هي السبيل الوحيد للنهوض بمصر، وخاصة أن مصر دولة شابة أكثر من 60 ٪ من عدد سكانها وهي ميزة كبيرة للدولة المصرية.