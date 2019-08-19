إخماد حريق في شقة سكنية بأطفيح

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية في أطفيح دون إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في أطفيح، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

