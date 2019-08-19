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عالم

الخارجية السورية: مدرعات تركية تجتاز الحدود وتدخل خان شيخون

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:52 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكي
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قالت وزارة الخارجية السورية اليوم الإثنين، إن هناك مدرعات تركية محملة بالذخائر تجتاز الحدود وتدخل باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب لدعم جبهة النصرة والتنظيمات المسلحة هناك، حسبما أفادت وسائل إعلام.

يأتي هذا فيما وصلت تعزيزات من قوات الكوماندوز التركية إلى ولاية هاتاي جنوب تركيا صباح اليوم الإثنين، وذلك بهدف توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية.

ووصلت القوات التركية إلى منطقة قيريق خان التابعة لهاتاي متوجهة إلى الشريط الحدودي مع سوريا وسط تدابير أمنية مشددة.

وكان المتحدث باسم البنتاجون، قال إن اتفاق المنطقة الآمنة بين تركيا والولايات المتحدة، سيتم تنفيذه بشكل تدريجي الفترات القليلة المقبلة.

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