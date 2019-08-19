نور الشربينى لـ"ناشئى اليد": شرفتونا يا أبطال

حرصت البطلة المصرية نور الشربيني بطلة العالم للاسكواش والمصنفة الثانية عالميا للسيدات، على تهنئة منتخب اليد للناشئين على التتويج بكأس العالم للشباب بعد الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية.



وكتبت نور الشربيني عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر: مبروك لمنتخب مصر للناشئين لكرة اليد التتويج ببطولة العالم لأول مرة في التاريخ... شكرا ليكم يا أبطال شرفتونا.



وفاز المنتخب الوطني للناشئين بكأس العالم بعد تغلبه في المباراة النهائية على ألمانيا 32-28 ليحقق انجازا تاريخيا غير مسبوق للرياضة المصرية.