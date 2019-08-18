"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

كشفت الفنانة لبنى عبدالعزيز، كواليس تعلقها بالفن والأسباب التي دعتها لمواصلة حلمها بدخول المجال الفني، والذي تعلقت به منذ طفولتها.



وقالت في حوار قديم لها بمجلة "الكواكب"، إنها ذات مرة سألها خالها وكان يقيم معهم في المنزل نفسه عن أمنيتها في الكبر، فردت عليه بأنها ترغب بأن تكون ممثلة.



وكانت المفاجأة غير المنتظرة لها هو أن خالها سارعها بصفعة قوية، تسببت في غضب والدها واحتج عليه وغادر بيتهم غاضبًا ولم يعد إليه بعدها.



وأضافت: "لا ريب عندي أن هذا الكف، كان له أكبر الفضل في تعلقي بالتمثيل ووضع الخطوط العريضة أمام هدفي العريض".



وكانت الفنانة لبنى عبدالعزيز هي أول ممثلة مصرية تحصل على درجة الماجستير في التمثيل والتي دارت حول رواية تمثيلية من ثلاثة فصول اسمها "الحب المحرم"، تمثل لونًا من ألوان الحياة المصرية وتدور فيها معركة بين الرجعية والتحرر، وهي مزيج من الغرام المثير والكوميديا الخفيفة، وفقًا لوصفها للرسالة في نفس الحوار.