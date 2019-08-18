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رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يفجر مفاجأة عن فوز مصر بكأس العالم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:31 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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فجر الكابتن حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مفاجأة عن تتويج المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بذهبية مونديال العالم تحت 18 سنة، والتي استضافتها مقدونيا، بعد فوزهم على ألمانيا 32-28 في المباراة النهائية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن ميزانية مصر لا تتخطى 10% من ميزانية الدول التي فاز عليها الفراعنة خلال بطولة العالم للناشئين 2019.

وأضاف أن ألمانيا التي فاز المنتخب عليها في النهائي لديها أكثر من مليون لاعب كرة يد، وهناك ميزانيات ضخمة تخصص للمنتخبات.

وأكد أن سر تفوق منظومة كرة اليد المصرية، تكمن في الالتزام والنظام، مشيرًا إلى أن الهدف التالي لاتحاد كرة اليد المصري الحصول على مركز متقدم في بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 التي تنظمها مصر.

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