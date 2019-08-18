مايا دياب تعتذر لجمهورها

وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب، اعتذارًا خاصًا لجمهورها في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".



وقالت في تغريدتها: "سامحوني بغيب عن التويتر لأن ما كتير بحب الحكي بس رح شد حالي وما بقى غيب عيب.. شكرًا على آرائكم بأغنيتي الجديدة "يا با يا با" وناطرة بعد كل واحد شو أكتر شي حبّ بالغنية والكليب".



الأغنية من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودى منير، وإخراج كريستيل يونس، وحققت مليونا و200 ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب".



يذكر أن مايا دياب، أحيث مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا بالساحل الشمالي حضره حشد هائل من جمهورها من الجنسين وقدمت فيه باقة متنوعة من أغانيها التي تجمع ما بين القديم والحديث.