الأحد 18 أغسطس 2019 الموافق 17 ذو الحجة 1440
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السعودية تحذر مواطنيها من التواجد في تركيا
الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:16 م
سناء إسماعيل
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الكلمات المفتاحية
عمليات قتل
سرقة
تركيا
السفارة السعودية
اعتداء مسلح
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