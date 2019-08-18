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عالم

رئيس وزراء الهند يزور الإمارات.. السبت

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:51 م
ناريندرا مودي رئيس
ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند
وكالات
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يبدأ ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، السبت المقبل، زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية.

ويبحث مودي خلال الزيارة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات والهند، كما يبحث الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

تأتي زيارة رئيس وزراء الهند للإمارات في إطار الحرص المشترك على تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وتتسم طبيعة العلاقات بين الإمارات والهند بالخصوصية وبأنها متجذرة وقديمة قدم الخليج العربي، الذي شهد بدايات حركة التجارة وعبور السفن بين البلدين وتبادل السلع والمنافع منذ مئات السنين.

وتعززت تلك العلاقات ووضع لها شكلًا وإطارًا تنسيقيًا وتعاونيًا واضحًا مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي قام بزيارة تاريخية إلى الهند في العام 1975 تبعها زيارة رئيسة وزراء الهند الراحلة إنديرا غاندي إلى الإمارات في العام 1981.

ومن أشهر اتفاقيات التعاون الثنائية التي أبرمها البلدان، اتفاقية التعاون الثقافي التي تم توقيعها أثناء الزيارة التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للهند عام 1975، واتفاقية التعاون في مجال الطيران المدني 1989، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل 1992.

واتفاقية التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 1994، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، واتفاقية في شأن تسليم المجرمين بين الدولتين سنة 2000، واتفاقية إطار لتطوير العلاقات في مجال الصناعة 2007، كما تم في سنة 2013 توقيع اتفاقية بين البلدين لحماية وتشجيع الاستثمار.

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