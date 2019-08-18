اتحاد السلة يهنئ أبطال اليد بالتتويج بمونديال الناشئين

تقدم مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة وكامل أعضائه بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد اليد المصري برئاسة المهندس هشام نصر، بمناسبة فوز منتخب الناشئين ببطولة كأس العالم التي جرت بمقدونيا بعد الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة 32 – 28.



وأشاد الدكتور مجدي أبوفريخة بالأداء التاريخي الذي قدمه ناشئو الفراعنة خلال مشوار البطولة، والفوز باللقب عن جدارة واستحقاق.