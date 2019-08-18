برشلونة يُفكر بجدية في التعاقد مع دانييلي روجاني

يعتبر جيرارد بيكيه هو اللاعب الأساسي في قيادة دفاع برشلونة وبجانبه كليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي وكذلك هناك الشاب جان كلير توديبو والذي يمكنه أن يكسب مزيدًا من الوقت للعب.



وكان يوفنتوس قد عرض خدمات لاعبه دانييلي روجاني على البارسا بعد أن أصبح من الصعب على روجاني اللعب أساسيًا في وجود ماتيس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني ولذا فإن من المتوقع أن يغادر المدافع الشاب هذا الصيف.



وحسب صحيفة توتو سبورت فإن نادي برشلونة بدأ يُفكر بجدية في التعاقد مع دانييلي روجاني.



ولم يشارك لاعب إيمبولي السابق في مباراة يوفنتوس الودية ضد تريستينا يوم أمس والتي فاز بها اليوفي بهدف نظيف.



ويتوقع أن يطلب النادي الأبيض والأسود ما لا يقل عن 30 مليون يورو للتخلي عن مدافعه الدولي الإيطالي.