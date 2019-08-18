"ولاد رزق 2"يتخطى حاجز الـ57 مليون جنيه

حقق فيلم "ولاد رزق 2" إيرادات بلغت 3 ملايين و704 آلاف و880 جنيهًا لت=يبلغ إجمالي ما حققه 57 مليونًا و827 ألفًا و113 جنيهًا.



وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.



"ولاد رزق 2" تأليف صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم قاسم، غادة عادل، نسرين أمين، إخراج طارق العريان.