صحيفة: بريطانيا ستواجه نقصًا فى الوقود والغذاء إذا خرجت دون اتفاق

أظهرت وثائق حكومية مسربة لصحيفة صنداي تايمز أن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي.



وقالت الصحيفة إن التوقعات التي جمعها مجلس الوزراء حددت الآثار الأكثر ترجيحا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وليس أسوأ السيناريوهات.



وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الانقسامات في التحالف الحزبى الرافض لخروج المملكة المتحدة بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبى تهدد بتعطيل الخطط الرامية لوقف الخروج بدون صفقة، حيث استبعد المحافظون ونواب مستقلون خطط الدعم التي توسط فيها زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين.



وتعمّق الخلاف بين الديمقراطيين الأحرار والعمال، بعد أن حث عمدة لندن، صادق خان، زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار، جو سوينسون، على إعادة النظر بجدية في عرض كوربين لرئاسة حكومة مؤقتة لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وطالب فينس كيبل زعيم الديمقراطيين الأحرار السابق، كوربين بتعيين شخصية يمكنها توحيد الصف يمكن أن يدعمها إذا فشلت خطته.



تلاشت آمال كوربين في تشكيل حكومة وحدة أمس الجمعة، حيث استبعد عدد من المحافظين البارزين الذين يعملون على إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى أي آلية لوضع زعيم حزب العمال في المرتبة العاشرة.