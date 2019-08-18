اليمن يدين استهدف الحوثيين حقل الشيبة السعودى

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، عن أن مليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت حقلًا ومصفاة الشيبة السعودي.



وأدانت الخارجية، في بيان لها، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته المليشيا بطائرة مسيرة، مؤكدة أن استمرار استهداف المنشآت المدنية وإمدادات الطاقة، هو عمل إرهابي يخدم المشروع الإيراني التخريبي.



وشددت على أن، الهجوم يعد من الأعمال الإرهابية المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والتي تتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي.



وجددت الخارجية اليمنية تأييدها لحق المملكة العربية السعودية في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية أراضيها وأمنها القومي.