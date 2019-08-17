الثقافة تطلق إشارة بدء فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان المسرح القومى

من مسرح الأوبرا الكبير، أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إشارة بدء فعاليات الدورة الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، والتى تحمل اسم القدير الراحل كرم مطاوع، ويرأسها الفنان أحمد عبد العزيز، وذلك بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ومدير المهرجان، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية وعدد المسرحيين والنقاد.



وقالت عبد الدايم إن الحراك الفنى والثقافى فى مصر يواصل التوهج، حيث تلتمع الأحداث التنويرية فى سماء الوطن، وتشهد إقبالا كثيفا يدعو للفخر ويؤكد قدرة الجمهور على التذوق والانتقاء.



وأضافت أن فن المسرح يعد سفيرًا للحلم الإنسانى ومرآة تعكس قضايا وأفراح المجتمع وتعبر عن التوجهات الفكرية لأبنائه، مشيرة إلى أن الدورة 12 من المهرجان القومى للمسرح تبعث بالعديد من الرسائل التى تحمل المعاني السامية والقيم النبيلة وتعلن الاحتفاء بأحد الألوان الإبداعية المميزة التى يعرض خلالها عددًا من أهم أعمال الحركة المسرحية المصرية.



ووجه رئيس المهرجان التحية لكل من ساهم في خروج هذه الدورة إلى النور وثمن جهود دفع مسيرة المسرح المصري، موضحا أن فن المسرح يعد وسيلة لإيجاد الكثير من الحلول لقضايا المجتمع كما أنه أسلوب فعال لتطوير وتنمية الوعى.



من جانبه أكد مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح أن حشد المبدعين كل عام للاحتفاء بالمسرح المصري يعد جهدًا خالصًا تحرص عليه وزارة الثقافة، موضحا أن المسرح يعد فنًا يسعى في دروب المعرفة ويبقى أحد مصادر الإبداع والتواصل المباشر مع الجمهور.



كما رحبت وزيرة الثقافة بأعضاء لجان تحكيم المسابقات قبل تكريم كوكبة من النجوم تقديرا لعطائهم الغير محدود ووصفتهم بنماذج مشرفة لعناصر ومفردات قوى مصر الناعمة، وهم أسماء الراحلون محسنة توفيق وتسلمه نجلها وائل خليل، محمود الجندى وتسلمته ابنته مريم، محمد نجم وتسلمه ابن عمه أيمن نجيب نجم، فؤاد السيد المدير المالي والإداري للمسرح القومي وتسلمته نجلته إكرام، فاروق الفيشاوى وتسلمها نجله عمر، إلى جانب المبدعون يوسف شعبان الذى توجه بالشكر لوزارة الثقافة على جهودها الدؤوبة لإعادة أمجاد المسرح المصرى، الكاتب الكبير يسرى الجندى وتسلمها عنه الكاتب الصحفى يسرى حسان، مدير الإدارة المسرحية عاصم البدوى، الكاتب والمؤلف السيد حافظ، مهندس الديكور والتشكيلى الدكتور عبد ربه حسن عبد ربه، النجم لطفى لبيب، النجمة هالة فاخر، المخرج الكبير محسن حلمى، النجم على الحجار، النجمة سوسن بدر والقدير توفيق عبد الحميد.



وكانت ساحة الأوبرا قد تجملت بعروض للأراجوز وخيال الظل، كما بدأ حفل الافتتاح الذى أخرجه رئيس المهرجان احمد عبد العزيز بالسلام الوطنى، بعده اصطف ١٢ نجم على المسرح كضيوف شرف لهذه الدورة، حيث تلقوا تحية تقدير واحترام من الحضور وهم القديرة سميحة أيوب، عميد المسرح المصري جلال الشرقاوي، التشكيلي الكبير حسين العزبي، القدير محيي إسماعيل، الموسوعة الفنية ومتعدد المواهب سمير صبري، عاشق المسرح المخرج سيد فجل، الشاعر والكاتب والمخرج شوقي حجاب، إيزيس المسرح المصري سهير المرشدي، راعية الإبداع المسرحي الناقدة الدكتورة هدي وصفى، المخرج المبدع ورئيس المهرجان القومي للسينما سمير سيف، فتى المسرح الجامعي النجم محمود حميدة، والمبدع الأصيل عزت العلايلي.



ثم تم تقديم فقرة تعبيرية حركية بعنوان الاستثنائى من إخراج مناضل عنتر، وعرض فيلما قصيرا عن المسيرة الفنية للراحل كرم مطاوع، كما اعتلى خشبة المسرح أعضاء لجان تحكيم المسابقات المصاحبة للفعاليات، والتى تشمل 5 مسابقات ثلاثة منها مخصصة للعروض المسرحية ويأتى أولها للعروض التى تنتجها المؤسسات المتخصصة فى المسرح سواء التابع للدولة أو الخاص، حيث يشارك البيت الفنى للمسرح بـ8 عروض، والهيئة العامة لقصور الثقافة بـ5 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية ممثلا فى مراكز الإبداع بعرضين، وكذلك المعهد العالى للفنون المسرحية والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ومركز الهناجر وفرق القطاع الخاص، كما تشارك كل من دار الأوبرا والنقابات الفنية بعرض واحد وبذلك يكون إجمال عروض السابقة 25 عرضا، أما المسابقة الثانية تشمل المسرحيات التى تنتجها المؤسسات والأفراد مثل الجامعات والمعاهد والفرق الحرة والمستقلة وتشمل 27 عرضا مسرحيا من المعاهد والكليات وورش البيت الفنى للمسرح والفرق الحرة والمستقلة وغيرها، والمسابقة الثالثة تم تخصيصها لعروض الطفل التى يقدمها الكبار أو الأطفال أو ذوى الهمم والقدرات الخاصة وتضم 20 عرضا متنوعا يقدمها عدة جهات مختلفة منها المسرح المدرسي، والبيت الفنى للمسرح، ومسرح الطفل بالنوادي، ووزارة الشباب والرياضة.



كما أعلن المهرجان عن فتح باب التقدم لمسابقة النقد المسرحي، والتي من خلالها يمنح المهرجان جائزتين، الأولى جائزة فوزي فهمي لأفضل دراسة نقدية نظرية، والثانية جائزة أفضل مقال نقدي تطبيقي، ومن شروطها ألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أي درجة علمية أو ترقية أو فازت في أي مسابقات من قبل وأن يكون المقال النقدي (التطبيقي) قد تم نشره في أي صحيفة ورقية أو إلكترونية خلال الفترة من ١٦ مايو ٢٠١٨ إلى ١٤ يونيو ٢٠١٩.



وكذلك فتح باب التقدم لمسابقة التأليف المسرحي، تمنح المسابقة جائزة لينين الرملي لأفضل نص مسرحي كتب خصيصا للمسرح، والنصوص التي يحق لها المشاركة في هذه المسابقة هي نصوص كتبت خصيصا للمسرح ولم يسبق لها الحصول على أي جوائز في أي مسابقات أخرى، وتصل القيمة المادية لكل جوائز الدورة الثانية عشرة إلى 573 ألف جنيه مصرى، كما يصدر المهرجان 20 إصدارا ما بين كتب للمكرمين وكتاب عن حامل اسم الدورة الفنان كرم مطاوع وكتاب آخر عن تاريخ المسرح المصرى فى 12 عقد كما يصدر المهرجان 14 نشرة يومية عن فعاليات المهرجان وأحداثه اليومية.