إطلالة أنيقة لسوسن بدر أثناء تكريمها فى المهرجان القومى للمسرح

بنظرة تملؤها الثقة، وعينان يزينهما الكحل، وأزياء مختارة بعناية، هكذا استعدت الفنانة سوسن بدر، قبل وقت قليل من تكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12.



وفور الانتهاء من تلك الاستعدادات، شاركت النجمة سوسن بدر، جمهورها أحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "إنستجرام"، حيث علقت قائلة:"في طريقي لتكريمي في المهرجان القومي للمسرح المصري الدورة 12".



وتألقت سوسن بدر، اليوم السبت، بأزياء أنيقة، ونسقت في إطلالتها جاكت أسود لامع، يناسب الحفل، كما أفردت شعرها الأبيض إلى الخلف، وتزينت بمجوهرات من علامة "diamonds_accessories".



كما وضعت الكحل، لتبرز جمال عينيها، مع حمرة شفاة جريئة بلمسة من الفنان راشد، وتسريحة شعر انسيابية من kimisafadi.



وفى المسرح، قدمت النجمة سوسن بدر، العديد من الأعمال المسرحية التي لاقت إعجاب جمهورها، كان آخرها عرض "قمر العشاق"، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج محمد الخولي، حيث قدمته لمدة عامين على التوالي، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وسط حضور جماهيري كبير.