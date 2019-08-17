أحمد موسى: إنشاء الصوب الزراعية يحتاج لمبالغ ضخمة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم تكن تمتلك خبرة نهائيًا في مشروعات الصوب الزراعية على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن إنشاء الصوب الزراعية يحتاج لمبالغ ضخمة وبالرغم من ذلك نجح الشباب المصري في إبراز هذه المشروعات.



وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشروع القومي للصوب الزراعية ينتج البطيخ الأصفر عن طريق التهجين، متابعًا: "المشروع يستطيع أن يصنع نوعين مختلفين في شجرة واحدة"، لافتًا إلى أن الأسبان يتحدثون عن المشروع على أنه إعجاز.

