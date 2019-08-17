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منوعات

أعراض لا ينبغي تجاهلها ترتبط بمشكلات صحية خطيرة

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:18 م
جريدة الدستور
وكالات
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وجدت دراسة أجرتها شركة التأمين الصحي Cigna Europe، أن الوعي بالكشف عن مشكلات الصحة القلبية ومعالجتها كان منخفضا في المملكة المتحدة مقارنة بـ 22 دولة شملها الاستطلاع.

لذا، شدد الخبراء على ضرورة معرفة مجموعة من الأعراض، التي يمكن أن تكون علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة، وهي:

- ألم في الفك
لا تصاب النساء دائما بألم الصدر الاعتيادي، الذي يبلّغ عنه كثير من الرجال عند تعرضهم لنوبة قلبية، ولكنهن يمكن أن يعانين من ألم في الفلك أو الرقبة، والإرهاق الشديد والغثيان. وإن تجاهل هذا الوضع يعرض النساء لخطر الوفاة، مقارنة بالرجال في العمر ذاته.

- حكة وتورم الشفاه
يمكن أن تكون علامة أو رد فعل على الحساسية القاتلة، حيث يمكن أن تتأثر الشعب الهوائية أيضا، ما يؤدي إلى التورم وصعوبة التنفس.

- ومضات ضوئية مفاجئة
إذا ظهر عارض العين هذا بسرعة، فأنت بحاجة إلى زيارة طبيب العيون على وجه السرعة. ويمكن أن يشير ذلك العارض إلى إصابة الشبكية واحتمال فقدان البصر.

- مظهر غير طبيعي للأظافر
ترتبط الأظافر الشاحبة بفقر الدم أو قصور القلب الاحتقاني أو أمراض الكبد، بينما تشير الأظافر الزرقاء إلى نقص الأكسجين في الجسم أو المعاناة من مشكلة في الرئة أو القلب.

- تغير خط الكتابة باليد
إذا أصبح الخط باليد أصغر أو أكبر أو شديد الفوضى، يمكن أن يشير إلى اضطراب عصبي مثل ألزهايمر أو الشلل الرعاشي أو ورم في المخ.

- ألم البطن المزمن
يعد عسر الهضم طويل الأمد علامة على التهاب الزائدة الدودية أو مشكلات في المثانة، أو الإصابة بقرحة المعدة.

- سعال الليل
في حال لم تكن تعاني من الربو أو الارتجاع الحمضي، فيمكن أن يكون السعال الليلي علامة مبكرة على قصور القلب الاحتقاني. ويحدث هذا عند تراكم السائل في الصدر والقلب، عندما تكون مستلقيا لفترة ممتدة من الوقت، ما يسبب السعال.

- الصداع الحاد
يمكن أن يكون هذا النوع من الصداع، الذي يصفه المرضى بأنه "الأسوأ على الإطلاق"، علامة على حدوث نزيف في الدماغ أو السكتة الدماغية، أو ربما التهاب السحايا.

- وخز أسفل ذراع واحدة
يمكن أن يكون شعور الوخز أسفل الذراع، الذي يدوم أكثر من 30 دقيقة، خاصة إذا كان مصحوبا بدوار أو غثيان، علامة على التعرض لأزمة قلبية.

- التعرق الشديد ليلا
لا يعد التعرق الليلي المفاجئ أمرا طبيعيا، ويمكن أن يكون علامة على سرطان الأمعاء أو الأورام اللمفاوية أو سرطان الدم.

- الشعور بالشبع بسرعة على الرغم من تناول القليل
قد يكون الشعور بالامتلاء أو فقدان الشهية علامة مبكرة على الإصابة بسرطان المبيض، خاصة إذا كان مصحوبا بالانتفاخ وآلام الحوض أو مشكلات الضغط والمثانة.

- فقدان الوزن غير المبرر
يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك السرطان.

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