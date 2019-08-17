الاثنين المقبل.. الأنبا رافائيل يترأس نهضة العذراء بوسط القاهرة

يترأس الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، النهضة الروحية لصوم العذراء مريم، مساء الاثنين المقبل، بالكنيسة المرقسية بالأزبكية.



ومن المقرر أن يشارك بالحضور عدد غفير من الكهنة والشمامسة وأقباط المنطقة، ويلقى الأنبا رافائيل، كلمة روحية عن فضائل السيدة العذراء.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 بقداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.