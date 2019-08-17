الاثنين.. الأنبا مكاريوس يخصص عظته للعذراء مريم بالمنيا

يترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، اللقاء الأسبوعي لشعب إيبارشية المنيا، يوم الاثنين المقبل، في كنيسة السيدة العذراء مريم الفكرية بمحافظة المنيا.



ويشارك في حضور اللقاء الأسبوعي، عدد غفير من مجمع كهنة إيبارشية المنيا وأهالي المنطقة، ومن المقرر أن يلقي الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، كلمة روحية عن حياة العذراء مريم على الشعب الحضور.



يذكر أن الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، يترأس لقائين أسبوعيًا، الأول في كنيسة السيدة العذراء مريم، في منطقة الفكرية ـ المنيا، مساء كل إثنين، والثاني الخميس من كل أسبوع في كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالمنيا.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 بقداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.