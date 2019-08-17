عميد "زراعة عين شمس" يكشف خطة الدولة لإقامة صوب زراعية بالصعيد.. فيديو

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة عين شمس، إن أرض مشروع الصوب الزراعية التي افتتحها الرئيس السيسي صباح اليوم، كانت بلا قيمة قبل تنفيذ المشروع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالةالتحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد: "إنشاء هذه الصوب سيخلق مجتمعات عمرانية جديدة، فالتنمية لا تبدأ إلا بفرص عمل، ومراكز للإنتاج".



وأوضح أن الدولة بصدد إنشاء صوب زراعية جديدة في المنيا وبني سويف، في إطار الاهتمام بالصعيد، وسيؤدي ذلك إلى تنمية الصعيد بشكل حقيقي، وزيادة الولاء عند المواطن في مصر العليا، بعد توفير الدولة فرص عمل ومنتج آمن"، متابعا: "مشروع الصوب الزراعية يعتبر أمن قومي".



وأكد الدكتور أحمد جلال، أن الصوب الزراعية تلعب دورا مهما في توفير احتياجات المواطن المصري، وأن الحكومة تسعى لضبط الأسعار داخل الأسواق من خلال امتلاك آلية تستطيع من خلالها تثبيت أسعار الخضروات.

