رمضان عبدالمعز: "يوجد حجاج بأرواحهم وليس بأجسادهم"

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن المسلم يجب ألا يكف عن حمد الله، لأن الله يرضى بها ويحبها، مستشهدا بقول الله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".



وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "لو حجيت هذا العام قل الحمد لله، وإن لم تكتب لك أيضا احمد الله، ويجب أن نعلم إنه كان بين الحجيج أناس كانوا بأرواحهم وليس بأجسادهم ومن ينكر هذا الأمر جاحد".

