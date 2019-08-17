"الصيدلى مش بياع".. مشروع لكسر روتين طالب الصيدلة العادى

منذ 4 سنوات قرر ثلاثة طلاب في كلية الصيدلة أن يقدموا شيئا مبتكرا ومختلفا، من أجل كسر روتين الطالب الصيدلى العادى، ولذلك أطلقوا "فارم بيديا" وهو عبارة عن مشروع يهدف إلى تقليل الفجوة ما بين سوق العمل ومقررات الكلية.



أراد الطلاب أن يقتحموا أسوار المجال العملى ليس من أجل أنفسهم فقط، ولكن من أجل دفع دائرة التغيير لزملائهم فى الكلية، ولذلك كانوا يدركون أن ذلك لن يحدث بتلك القوى الفردية، ولابد من أشخاص آخرين يؤمنون بفكرهم، ومن هنا جمعوا أول 100 طالب وطالبة فى عام 2016، ثم صاروا 1000، والذين أقسموا على نجاح الفكرة.



كان شعار المشروع هو #الصيدلى_مش_بياع، فالصيدلى ليس مجرد شخص يقوم بصرف روشتة دواء كتبها الطبيب، بل شخص وقع عليه الاختيار من أجل الحفاظ على أرواح البشر، فالمنظومة الصحية ليست لعبة يستهان بها.



المشروع ينقسم إلى 3 أهداف: الأول هو ربط المحتوى الأكاديمى لمناهج كلية صيدلة بالواقع العلمى، وتقليل الفجوة عن طريق المحتوى الجديد المقدم وهوClinical Studies، والمحتوى الأكاديمى يتم صياغته عن طريق اللجنة الأكاديمية بالمشروع عن مهارات ال OTC، والإسعافات الأولية، وقراءة وتفسير التحاليل الطبية، وقراءة الروشتات.



والهدف الثانى هو تعلم المهارات الأساسية لتطويرالشخصية وكيفية التعامل ومواجهة العالم الخارجي، وأنماط الشخصيات المختلفة، وهذا من خلال مهارات التواصل، ومهارات تحضير وعرض المحتوى، والقيادة الفغالة، والتخطيط وتنظيم الوقت.



أما الهدف الثالث هو التطبيق العملى للمهارات الشخصية والمحتوى الأكاديمى عن طريق نزول حملات توعية من مختلف الأماكن، ويعتبر ذلك من أفضل الأحداث التى يمر بها الطالب لأه سوف يطبق ماتم تعلمه، كذلك فإنه سوف يتعامل مع مختلف أنواع البشر، وبذلك سيحصل على ملخص خمس سنوات دراسة فى كلية الصيدلة، بأسلوب تقنى جديد ومختلف من نوعه.