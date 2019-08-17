الأمن يضبط 1433 متهمًا في بؤرتين إجراميتين بـ 5 محافظات (فيديو)

على مدار أسبوعين كاملين شنت وزارة الداخلية، حملات مكبرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.



وقامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى (بكافة محافظات الجمهورية).



ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاءالدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، في استهداف بؤر الإجرام في منطقة السحر والجمال بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية وبحيرة المنزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ونجحت في ضبط 1433 متهمًا.



وتمكن رجال القطاع في ضبط 801 سلاح ناري بينها 284 بندقية، و1738 ذخيرة و3054 سلاح أبيض وورشة أسلحة نارية.



ونفذ ضباط قطاع الأمن العام 738 ألفًا و179 حكمًا قضائيًا على مدار أسبوعين، وكشف غموض 112 جريمة جنائية ضبط خلالها 174 متهمًا، و28 تشكيلًا عصابيًا ضم 113 متهمًا ارتكبوا 141 حادثًا.



ونجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء مجدي السمري في ضبط 1434 تاجر مخدرات في 1313 قضية، وبحوزتهم أكثر من نصف طن مواد مخدرة متنوعة و71 ألف قرص مخدر.