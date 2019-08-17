مقتل وإصابة 42 مُسلحًا من طالبان

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم السبت، مقتل وإصابة 42 مُسلحًا من حركة طالبان جراء اشتباكات وقعت في إقليم بلخ، شمالي أفغانستان.



وذكر البيان، الذي أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، أن القوات الأمنية اشتبكت مع مسلحي طالبان في أحد أحياء الإقليم الشمالي، ما أسفر عن مقتل 35 مُسلحًا وإصابة 7 آخرين.



وأضاف أن القوات الجوية الأفغانية أمدت قوات الأمن بالدعم الجوي خلال اشتباكهم مع عناصر طالبان، مُشيرًا إلى أنه تم اكتشاف وتدمير كمية هائلة من الأسلحة والذخائر خلال تنفيذ العملية.



ويُعتبر إقليم بلخ من الإقاليم التي تنشط فيها العناصر المُسلحة لطالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات، التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.