الغموض يسيطر على الصف الثانى الثانوى.. والتعليم لـ"لأولياء الأمور": "انتظروا البيانات الرسمية قبل العام الدراسى الجديد"

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لن ترد أو تعلق على كل ما يتم تداوله بشأن الصف الثاني الثانوي إذا ما كان نقلا أو تراكميا، وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن كل ما يتم تداوله عن الصف الثاني الثانوي من صنع السوشيال ميديا.



وأكدت المصادر، لـ"الدستور"، أن الوزارة سوف تعلن كل شيء قبل بدء العام الدراسي الجديد، مطالبة أولياء الأمور بالاطمئنان، وأن كل شيء سوف يكون واضحًا قبل بداية العام الدراسي الجديد، وستعلنه وزارة التربية والتعليم من خلال بيانات رسمية صادرة عن الوزارة.



حالة من الجدل أثيرت عبر صفحات السوشيال ميديا بسبب الصف الثاني الثانوي، وتساءل أولياء الأمور حول القرارات الجديدة بالصف الثاني الثانوي إذا كان عام نقل أم تراكمى؟.



وقالت نها المحمدى، إحدى أولياء الأمور، إنه -حتى الآن- لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أى قرار رسمي خاص بالصف الثاني الثانوي وإذا كان عام نقل أم تراكمي، وأضاف أحمد سمير، أحد أولياء أمور طلاب أبنائنا فى الخارج، أن الأمور غير واضحة للطلاب "أبنائنا فى الخارج" وهناك عدة تساؤلات نريد من وزارة التربية والتعليم الإجابة عليها.



وأضاف فى تصريح خاص، لـ"الدستور": أن من بين هذه الاسئلة:" هل سوف يتم تطبيق التراكمية على أبنائنا في الخارج؟.. وماذا عن الصف الثاني الثانوي لأبنائنا في الخارج؟.



يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بيانا صحفيا يؤكد من خلاله أنه لم يصدر عنها أى قرار خاص بالصف الثاني الثانوي، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم يصدر عنها أي بيانات صحفية، تتعلق بنظام الدراسة لطلاب الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي القادم 2019-2020، وأن كل ما يثار ما هي إلا اجتهادات.



وطالبت الوزارة، بتحري الدقة في ما يتم نشره لعدم إثارة البلبلة وتشتيت أولياء الأمور والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من المعلومات.