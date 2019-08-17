تداول 190 شاحنة بضائع عامة و272 سيارة بموانئ البحر الأحمر
السبت 17/أغسطس/2019 - 12:32 م
ا ش اطباعة
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة شاحنات البضائع بموانئ الهيئة شهدت تداول 190 شاحنة بضائع و272 سيارة.
وذكرت الهيئة- في بيان اليوم السبت- أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين أمانة وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل ميناء نويبع السفينة سينا، وغادرته السفينة بريدج، بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة رياض.
وذكرت الهيئة- في بيان اليوم السبت- أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين أمانة وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل ميناء نويبع السفينة سينا، وغادرته السفينة بريدج، بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة رياض.