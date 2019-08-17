تداول 190 شاحنة بضائع عامة و272 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة شاحنات البضائع بموانئ الهيئة شهدت تداول 190 شاحنة بضائع و272 سيارة.



وذكرت الهيئة- في بيان اليوم السبت- أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين أمانة وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل ميناء نويبع السفينة سينا، وغادرته السفينة بريدج، بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة رياض.