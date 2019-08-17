السيسى ينفعل على محافظ الإسكندرية: بيوت الله لا تُبنى على أرض وضع يد

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنشاء محور المحمودية، وكذلك حل أزمة المساجد والكنائس المتواجدة على جانبي المحور والكوبري المجاور له، وانفعل الرئيس السيسي قائلًا: "بيوت الله لا تبنى على أراضي وضع يد".



وأمهل السيسي المحافظ والداخلية والقوات المسلحة، 48 ساعة لحل الأزمة وتقديم تصور كامل لتطوير المنطقة لما فيها تطوير محور المحمودية.



ووجه السيسي حديثه إلى محافظ الإسكندرية، قائلًا: "هنيجي نفتتح المشروع الجديد وعندك مسجد مقام سيدي أبوالهوري، المسجد ده يعوق الحركة في حاجتين، المحور نفسه والكوبري اللي هيتعمل".



واستكمل السيسي حديثه خلال حفل افتتاح 1300 من الصوب الزراعية قائلًا:"محور المحمودية والكوبري الجديد المقرر إنشاؤه يا جماعة ياللي بتسمعوني ما أسهل عليه إننا نقول لمدير الأمن والجيش في إسكندرية ادخلوا خلصوا المشروع.. إحنا بنتكلم على مصلحة عامة، والنبي صلي الله عليه وسلم مايرضاش بكدة، شوفوا مكان جديد وإحنا هنعمل مسجد طبق الأصل له".



وأضاف "السيسي": "مش هنحرم الناس من المساجد والكنائس المتواجدة على جانبي المحور، ونعد بإنشاء مثيل طبق الأصل لها، وهذا أيضًا من منظور ديني، لأن بيوت الله لا يجب أن تبنى على أرض وضع يد".