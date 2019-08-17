الاحتلال يعتدى على نائب خلال مظاهرات مناهضة للاستيطان

اعتدت شرطة الاحتلال، الجمعة، على النائب عوفر كسيف (الجبهة – القائمة المشتركة) خلال مظاهرة في الشيخ جراح في القدس المحتلة، احتجاجًا على التوسع الاستيطاني وعمليات التهجير والتهويد التي يتعرض لها الحي من قبل قوات الاحتلال.



وشارك في المظاهرة العشرات من نشطاء السلام ومواطنين من الشيخ جراح الذين عبروا عن استياءهم من الاستهداف الذي يتعرض له أهالي الحي.



وجاء الاعتداء على النائب كسيف بعد أن قام برفع العلم الفلسطيني الأمر الذي أثار حفيظة عناصر شرطة الاحتلال ودفعهم للهجوم على النائب بحجة أن ذلك مخالف للقانون كما قاموا باعتقال مساعده البرلماني.



وفي تعقيبه على ذلك قال كسيف:" يبدو أن أردان قام بتوجيه تعليماته التي تمنع رفع العلم الفلسطيني، على الرغم من أن الأمر لا يمنعه القانون".