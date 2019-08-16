التشكيل المتوقع للزمالك أمام ديكاداها الصومالي

قال محمد يحيي، متخصص في الشأن الرياضي، إن فريق الزمالك عسكر منذ يومين في استاد برج العرب استعدادًا لمواجهة ديكاداها الصومالي، مشيرًا إلى أن المباراة حصلت على حيز أكبر من حجمها بسبب تأجيلها؛ حيث كان مقررا إجراؤها الأسبوع الماضي، متابعًا: "كان من المقرر إجراء المباراة يوم العيد، ولكن تم تأجيلها بقرار أمني".



وأضاف يحيى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن الكابتن طارق يحيى، المدير الفني، سوف يعتمد بشكل كبير على الصفقات الجديدة في تشكيله لمواجهة ديكاداها الصومالي، إضافة إلى الاعتماد على اللاعبين الموجودين، موضحًا أن الزمالك يفتقد عدد من اللاعبين نظرًا لعدم الجاهزية الفنية وعدم اكتمال شفاء بعض البعض الأخر.



وأوضح أن التشكيل سوف يكون مكونا من محمد عواد لحراسة المرمى، وناحية اليمين التونسي حمدي النقاز، ومحمود الونش ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد الشافي ناحية الشمال، محمد حسن وسط الملعب، وأشرف بن شرقي في خط الهجوم وكريم بامبو وأوباما، وخط الهجوم عمر السعيد.