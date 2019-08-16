الجمعة 16 أغسطس 2019 الموافق 15 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

توك شو

التشكيل المتوقع للزمالك أمام ديكاداها الصومالي

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 06:26 م
جريدة الدستور
أسماء يوسف
طباعة
قال محمد يحيي، متخصص في الشأن الرياضي، إن فريق الزمالك عسكر منذ يومين في استاد برج العرب استعدادًا لمواجهة ديكاداها الصومالي، مشيرًا إلى أن المباراة حصلت على حيز أكبر من حجمها بسبب تأجيلها؛ حيث كان مقررا إجراؤها الأسبوع الماضي، متابعًا: "كان من المقرر إجراء المباراة يوم العيد، ولكن تم تأجيلها بقرار أمني".

وأضاف يحيى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن الكابتن طارق يحيى، المدير الفني، سوف يعتمد بشكل كبير على الصفقات الجديدة في تشكيله لمواجهة ديكاداها الصومالي، إضافة إلى الاعتماد على اللاعبين الموجودين، موضحًا أن الزمالك يفتقد عدد من اللاعبين نظرًا لعدم الجاهزية الفنية وعدم اكتمال شفاء بعض البعض الأخر.

وأوضح أن التشكيل سوف يكون مكونا من محمد عواد لحراسة المرمى، وناحية اليمين التونسي حمدي النقاز، ومحمود الونش ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد الشافي ناحية الشمال، محمد حسن وسط الملعب، وأشرف بن شرقي في خط الهجوم وكريم بامبو وأوباما، وخط الهجوم عمر السعيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق يحيي يقود مران الزمالك

لاعبو الزمالك الجدد يشاركون في التدريبات

تشكيل الزمالك في ودية المتحدة للإسكان

تدريبات خاصة لعبدالشافى وجابر فى الزمالك

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. باهر المحمدي يوقع لـ "الأهلى" بعد اتفاق سري مع الدراويش

منذ حوالي 5 ساعات

أبرز 10 مزايا في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

(فيديو).. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

منذ يوم

"الشرقية للدخان" تعلن رفع أسعار السجائر

ads

الصور

image description

أحياء الإسكندرية تكثف حملاتها للقضاء على البناء المخالف

image description

نظافة وتجريف الطريق الدائري وحديقة سعد زغلول بوسط الإسكندرية

image description

"ضحك ولعب".. إقبال ملحوظ على حديقة الفسطاط في رابع أيام عيد الأضحي

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

الأكثر قراءة

شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين

أبرز 10 مزايا في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

مفاجأة.. باهر المحمدي يوقع لـ "الأهلى" بعد اتفاق سري مع الدراويش

فيضان السودان يقترب من حدود مصر.. و"الرى": مستعدون للمواجهة

حلاوة زمان

عبدالوارث عسر يكشف سبب ظهوره الدائم مع محمد عبدالوهاب.. تعرّف على القصة

"النشالة الحسناء".. تعرف على تفاصيل أغرب حادث سرقة تعرضت له ميمي شكيب

صورة أثارت العديد من الشائعات حول الفنانة شادية وعلاقتها بهذا الشاب.. شاهد

خوف أنور وجدي الشديد من يوسف وهبي كاد أن يتسبب في وفاته حرقًا

الصحة

هل تؤثر أدوية الاكتئاب على العلاقة الحميمة؟

علماء: "الثوم" يمنع نزلات البرد والسرطان

3 مشروبات للتخلص من الأرق

أطعمة تسبب لك الألم.. أحذرها

الرئيس نيوز

14 مليار جنيه إجمالى مصروفات المصريين فى العيد

تراجع في أسعار «الذهب»

«الآثار» عن حريق شارع المعز: جميع المبانى الأثرية «آمنة» بالكامل

بزيادة أكثر من 3 مرات.. ارتفاع حجم إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي

منوعات

طريقة جديدة لاختيار جنس المولود

"أمازون" تتبرع بمنتجاتها غير المباعة

وفاة مدير مهرجان قرطاج السينمائي نجيب عياد

وفاة الأميرة كريستينا شقيقة ملكة هولندا السابقة

كشكول

بدء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية.. الأحد

قبل انطلاق التنسيق.. كيف يسجل طالب الدبلوم رغبة القبول بالجامعة؟

ننشر كشوف أسماء المتقدمين لشغل وظائف بـمدرسة"الضبعة النووية"

"تعليم أسيوط" تعلن مواعيد مقابلات اختيار القيادات الوسطي

إسلام سياسي

"أيمن نور" يستخدم أذرعه من أجل تلميعه والترويج لمبادرته - خاص

مجدي شلش لعناصر الإخوان: "القيادات ليست لهم بيعة.. وهم أقرب إلى الأعداء"

مواطن تركي يعتدي بالضرب على ابن عزة الجرف في اسطنبول

شقيق مأمور قسم الشروق يكشف كيف استغل الإخوان واقعة وفاته


زيت وسكر

“شرطة التموين” تكثف جهودها بالمحافظات لضبط الأسواق

“تموين دمياط” تكشف حجم المخالفات خلال العيد

اطلاق قوافل طبية لعلاج أهالي الأقصر

“صحة الشرقية”: تقديم 140 ألف حالة كشف مجاني خلال 6 أشهر

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
كلنا خلف جنود مصر
ماجد حبته
هل ينجح الإسلاميون فى تدمير كندا؟!
مدحت بشاى
بأمرهم.. لا «ميكى» ولا «دراما» بعد اليوم
القس. رفعت فكرى
عبدالرحمن بيصار.. شيخ الاستنارة والانفتاح
المزيد

الثقافة

"القومي للسينما" ينعي المنتج التونسي نجيب عياد

الثقافة التونسية تنعي المنتج السينمائي نجيب عياد

"تناغم العلم مع الفنون" فى صالون تغريد فياض الثقافى غدًا

١٢ عرضًا لـ"بيت المسرح" بالمجان ضمن فعاليات "القومي"

صفحتنا ع الفيس بوك