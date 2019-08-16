الأنبا هيرمينا يترأس نهضة صوم العذراء

ترأس الأنبا هيرمينا، اسقف عام كنائس وسط وشرق الإسكندرية، نهضة صوم السيدة العذراء مريم بكنيستها بالزيتون، وجاءت عنوان العظة "إيمان بلا رياء".



بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، يوم 7 من الشهر الجاري، الذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 بقداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو الماضي، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.