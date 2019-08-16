هل يرحل لاسارتى؟.. "دياز" يتابع حساب الأهلى على تويتر

حالة من الترقب انتابت جمهور النادى الأهلى بعد قيام الأرجنتيينى رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز، بمتابعة الحسابين الرسميين للأهلي على "تويتر" باللغة العربية والإنجليزية.



وفتحت هذه الخطوة الجدل من جديد حول مصير المدير الفنى للأهلى مارتن لاسارتي، وإمكانية رحيله عن القلعة الحمراء، رغم تأكيدات إدارة الكرة على استمرار الجهاز الفنى خلال المرحلة المقبلة.



وكان إميليانو دياز، نجل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، والذى يقوم بدور وكيل أعماله سبق والده فى متابعة حساب الأهلى فى وقت سابق اليوم.



يذكر أن هذه تعد المرة الثالثة الذى يقوم المدرب الأرجنتينى وابنه بمتابعة حساب الأهلى، وحدث ذلك فى الصيف الماضى قبل تعاقد نادى القرن مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وهو ما تكرر في نوفمبر الماضى قبل تعيين مارتن لاسارتي مديرا فنيا للقلعة الحمراء.