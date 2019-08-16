الصين تصدر كتابا أبيض بشأن التعليم والتدريب المهنيين فى شينجيانج

أصدرت الصين كتابا أبيض بشأن التعليم والتدريب المهنيين في شينجيانج اليوم الجمعة.



وذكر الكتاب الأبيض، الذي أصدره مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني، أن الإرهاب والتطرف عدوان مشتركان للبشرية، وأن مكافحة الإرهاب والتطرف تعتبر مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي.



وقال الكتاب إنها لمهمة أساسية بالنسبة لأي حكومة مسؤولة، أن تعمل على إزالة الورم الخبيث للإرهاب والتطرف الذي يهدد حياة الناس وأمنهم، من أجل الدفاع عن كرامة الناس وقيمهم، وحماية مصالحهم في الحياة والصحة والتنمية، وضمان أن يتمتعوا ببيئة اجتماعية سليمة ومتناغمة.



ويضم الكتاب الأبيض ستة فصول هي: الاحتياجات الملحة للتعليم والتدريب، التعليم والتدريب على أساس القانون، محتوى التعليم والتدريب، حماية المصالح الأساسية للمتدربين، النتائج الملحوظة في التعليم والتدريب، التجربة في مكافحة التطرف.